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Минниханов вручил госнаграды челнинцам за вклад в развитие Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании горсовета Набережных Челнов вручил награды жителям города, которые внесли вклад в развитие республики. Так, директор общества «Евростиль» Ильнар Гайсин награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», а руководитель НЧТС Айрат Зайнуллин – медалью «За доблестный труд».
Медалью Республики Татарстан «Ана Даны — Материнская слава» награждена мама пятерых детей Ландыш Шаехова.
Благодарность Раиса Республики Татарстан за многолетний плодотворный труд получил заведующий отделением — врач — детский хирург КДМЦ Равиль Накипов и заместитель председателя Объединенной первичной профсоюзной организации «КАМАЗ» Рафис Харисов.
Кроме того, за большой вклад в развитие культуры почетное звание «Заслуженный работник культуры РТ» получил Армандо Диамантэ, директор русского драматического театра «Мастеровые».
Рустам Минниханов вручил также ряд других наград жителям Набережных Челнов.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов
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