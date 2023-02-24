Минниханов вручил госнаграды челнинцам за вклад в развитие Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании горсовета Набережных Челнов вручил награды жителям города, которые внесли вклад в развитие республики. Так, директор общества «Евростиль» Ильнар Гайсин награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», а руководитель НЧТС Айрат Зайнуллин – медалью «За доблестный труд».

Медалью Республики Татарстан «Ана Даны — Материнская слава» награждена мама пятерых детей Ландыш Шаехова.

Благодарность Раиса Республики Татарстан за многолетний плодотворный труд получил заведующий отделением — врач — детский хирург КДМЦ Равиль Накипов и заместитель председателя Объединенной первичной профсоюзной организации «КАМАЗ» Рафис Харисов.

Кроме того, за большой вклад в развитие культуры почетное звание «Заслуженный работник культуры РТ» получил Армандо Диамантэ, директор русского драматического театра «Мастеровые».

Рустам Минниханов вручил также ряд других наград жителям Набережных Челнов.