Минниханов вручил главе Ростехнадзора медаль «100 лет образования ТАССР»

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александром Трембицким, с которым обсудил вопросы, связанные с деятельностью Ростехнадзора в регионе. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Напомним, что Александр Трембицкий прибыл в Казань, чтобы поучаствовать в мероприятиях, посвященных 70-летию Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

На встрече Минниханов также вручил Трембицкому медаль «100 лет образования ТАССР». Отмечается, что госнаграду РТ ему дали за плодотворное сотрудничество и большой вклад в развитие социально-экономического потенциала республики.

фото: пресс-служба Раиса РТ