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Минниханов вручил главе Ростехнадзора медаль «100 лет образования ТАССР»
Раис РТ Рустам Минниханов встретился с руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александром Трембицким, с которым обсудил вопросы, связанные с деятельностью Ростехнадзора в регионе. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Напомним, что Александр Трембицкий прибыл в Казань, чтобы поучаствовать в мероприятиях, посвященных 70-летию Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
На встрече Минниханов также вручил Трембицкому медаль «100 лет образования ТАССР». Отмечается, что госнаграду РТ ему дали за плодотворное сотрудничество и большой вклад в развитие социально-экономического потенциала республики.
фото: пресс-служба Раиса РТ
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