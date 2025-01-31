Минниханов вручил главе «Росинкаса» медаль «100 лет образования ТАССР»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с президентом — председателем правления объединения «Росинкас» Василием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе беседы, состоявшейся в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ, стороны обсудили дальнейшее взаимодействие по различным направлениям, включая сферу инкассаторских услуг.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе встречи Раис Татарстана вручил главе «Росинкаса» государственную награду РТ — медаль «100 лет образования ТАССР».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Василий Медведев удостоен награды «за существенный вклад в укрепление социально-экономического развития Республики Татарстан», отмечает пресс-служба Раиса РТ.