Минниханов вручил главе Бурятии медаль в честь 100-летия ТАССР

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Встреча прошла на полях форума «Дорога-2022» в выставочном центре «Казань Экспо», передает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между регионами, увеличение объемов и номенклатуры поставок товаров и услуг, а также укрепление взаимодействия в гуманитарной сфере.

Также Минниханов вручил Цыденову медаль в честь 100-летия ТАССР.