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Ру Тат
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Официальная хроника
14 октября 2022  16:18

Минниханов вручил главе Бурятии медаль в честь 100-летия ТАССР

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Минниханов вручил главе Бурятии медаль в честь 100-летия ТАССР
Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Встреча прошла на полях форума «Дорога-2022» в выставочном центре «Казань Экспо», передает пресс-служба руководителя республики. 

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между регионами, увеличение объемов и номенклатуры поставок товаров и услуг, а также укрепление взаимодействия в гуманитарной сфере. 

Также Минниханов вручил Цыденову медаль в честь 100-летия ТАССР.

#Рустам Минниханов
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