Минниханов вручил двум многодетным семьям из Альметьевска ключи от «Лады Ларгус»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня вручил двум многодетным семьям из Альметьевска ключи от автомобилей «Лада Ларгус». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Семья Шайгардановых воспитывает пятерых детей, родители работают в нефтехимической отрасли. Семья Даишевых проживает в Альметьевске и растит 11 детей.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Семья Даишевых ранее неоднократно становилась лауреатом различных конкурсов. В 2018 году они победили в республиканском конкурсе «Без берге» в номинации «Семейная династия мастеров». В 2019 году Даишевы получили звание «Лучшая многодетная семья» по итогам Всероссийского конкурса «Семья года – 2019», а также стали победителями окружного конкурса «Успешная семья Поволжья» в номинации «Родительская Слава».

Их достижения были отмечены в национальной летописи «Семья года. Россия – 2019» в Москве.