Минниханов вручил двум многодетным семьям из Альметьевска ключи от «Лады Ларгус»
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня вручил двум многодетным семьям из Альметьевска ключи от автомобилей «Лада Ларгус». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Семья Шайгардановых воспитывает пятерых детей, родители работают в нефтехимической отрасли. Семья Даишевых проживает в Альметьевске и растит 11 детей.
Семья Даишевых ранее неоднократно становилась лауреатом различных конкурсов. В 2018 году они победили в республиканском конкурсе «Без берге» в номинации «Семейная династия мастеров». В 2019 году Даишевы получили звание «Лучшая многодетная семья» по итогам Всероссийского конкурса «Семья года – 2019», а также стали победителями окружного конкурса «Успешная семья Поволжья» в номинации «Родительская Слава».
Их достижения были отмечены в национальной летописи «Семья года. Россия – 2019» в Москве.