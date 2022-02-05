Минниханов вручил дипломы победителям республиканского конкурса по новогоднему оформлению
Сегодня в Доме Правительства Татарстана подвели итоги IX Республиканского конкурса среди районов, предприятий и организаций на лучшее новогоднее мероприятие и оформление. Дипломы победителям вручил Президент РТ Рустам Минниханов.
«Очень хорошая практика, необходимо ее продолжить», — сказал во время вручения наград Президент Татарстана.
Победителями конкурса стали Кировский и Московский районы Казани, Альметьевск и Нижнекамск, Зеленодольский, Ютазинский, Кайбицкий, Высокогорский, Сабинский и Мамадышский районы.
Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева рассказала, что 12 рабочих групп посетили 91 новогоднее мероприятие в 45 муниципальных образованиях. На рассмотрение жюри поступили 93 работы от 44 муниципальных образований и 36 сельских поселений.
Фото: пресс-служба Президента РТ.