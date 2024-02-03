Минниханов вручил дипломы победителям конкурса на лучшее новогоднее оформление

Раис Татарстана Рустам Минниханов положительно оценил проведение XI конкурса среди муниципальных образований, предприятий и организаций на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление в муниципалитетах и сельских поселениях. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.

«Кого-то заметили в конкурсе, кого-то не заметили — дело даже не в этом. Это хороший инструмент передачи положительных примеров. Такие конкурсы — это еще и настроение людей. Посмотрите, сколько мероприятий прошло в наших районах, где-то организовали рыбную ловлю, где-то — игры. Повторю, главное — настроение наших людей», — отметил Раис РТ.

Об итогах проекта рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. Конкурсная комиссия состояла из 25 человек, в нее вошли представители государственных органов и общественности. Они посетили 82 мероприятия. Оценивалась 91 работа в 44 муниципальных районах, 35 сельских поселениях — по 10 номинациям.

Рустам Минниханов предложил рассмотреть возможность проведения в рамках новогодних мероприятий еще и спортивных соревнований и молодежных мероприятий. После он вручил дипломы победителям.

Дипломы за 1-е место в номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий» награждены в разных категориях Бугульминский район, Советский район Казани, Центральный район муниципального образования «город Набережные Челны», Алексеевский, Апастовский, Балтасинский, Высокогорский, Менделеевский районы.

В номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий в поселениях по пяти зональным группам (за исключением районных центров)» награждаются Чистопольское сельское поселение Чистопольского района, Раифское сельское поселение Зеленодольского района, Нарьинское сельское поселение Кукморского района, Красногорское сельское поселение Мамадышского района и пгт Карабаш Бугульминского района.