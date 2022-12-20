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Ру Тат
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Официальная хроника
20 декабря 2022  14:28

Минниханов вручил благодарность фермеру, делающему печки-буржуйки для военных

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Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня вручил благодарность фермеру из Зеленодольского района РТ Алексею Чигарову, который изготовляет печки-буржуйки для участников специальной военной операции на Украине.

«Вручили сегодня благодарность жителю Зеленодольского района. В свободное время фермер мастерит печки-буржуйки из подручных средств и отправляет ребятам в зону СВО!» — написал Президент РТ в своем Telegram-канале и поделился совместной фотографией.

 

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

До этого о Чигарове, ставшем фермером бывшем офицере МВД, и его стремлении помочь военнослужащим написала газета «Казанские ведомости». Предприниматель хочет наладить производство печей, работающих на солярке вместо дров, и организовать производство самодельных дизельных генераторов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов вручил госнаграды отличившимся жителям Татарстана.

#Рустам Минниханов
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