Минниханов вручил автомобили победителям республиканского смотр-конкурса муниципалитетов

Ключи от новых автомобилей получили сегодня победители республиканского смотр-конкурса среди муниципальных образований Татарстана. Награду они получили из рук Раиса РТ Рустама Минниханова.

«Накануне мы традиционно подводим итоги и вручаем победителям смотр-конкурса служебные автомобили», – отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что Татарстан – ведущий субъект России по качеству жизни и развитию различных отраслей экономики. «Наши достижения – результат командной работы и вклада каждого муниципалитета», – заявил Раис РТ.

Он отметил, что в условиях проведения специальной военной операции муниципалитетами ведется большая работа по поддержке военнослужащих и их семей, а также новых регионов России.

«Многие из вас регулярно бывают в зоне проведения СВО, укрепляя боевой дух бойцов. Надеюсь новая техника будет способствовать повышению уровня вашей работы», – сказал Минниханов.

В завершение церемонии Минниханов вручил символический ключ председателю совета муниципальных образований Республики Татарстан Экзаму Губайдуллину. «Ключ универсальный, от всех автомобилей», – пошутил Раис Татарстана.

Всего на церемонии было вручено почти 100 автомобилей Lada Niva Travell, а также четыре автобуса Sollers Atlant. Отметим, что итоги традиционно подводят в преддверии Дня Республики Татарстан.