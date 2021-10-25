Минниханов: ВРП Татарстана за 9 месяцев вырос на 2,9%

Объем валового регионального продукта в январе-сентябре вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании финансовых, казначейских и налоговых органов республики в Кабинете министров РТ.

«В настоящее время достигнуто определенное оживление в экономике. По итогам 9 месяцев рост валового регионального продукта – 102,9% к прошлому году, индекс промышленного производства - 105,2%», - сказал Минниханов.

По его словам, объемы работ в строительной отрасли выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах, рост розничной торговли – 8,5%.

Собственные доходы консолидированного бюджета составили 232,4 млрд рублей.

«Положительная экономическая динамика не должна нас успокаивать. Важно помнить, что мы по-прежнему работаем в условиях пандемии», - сказал Минниханов.

Он напомнил, что предстоят нерабочие дни, объявленные Президентом России Владимиром Путиным с 30 октября по 7 ноября.

«Ситуация достаточно напряженная. Нельзя надеяться на лучшее, мы должны формировать запас прочности», – отметил Минниханов.

По его словам, бюджет на следующий год, который сегодня будет представлен Госсовету республики, сформирован с дефицитом 11 млрд рублей. «Эти средства нам необходимо также изыскать уже сегодня, потому что часть дефицита будет покрываться за счет переходящих остатков», – подчеркнул Президент Татарстана.