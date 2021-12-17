Минниханов: ВРП Татарстана по итогам 2021 года вырастет на 3,8%

Валовый региональный продукт Татарстана в текущем году составит 3,2 трлн рублей. Об этом сообщил Президент РТ Рустам Минниханов на совещании финансовых, налоговых и казначейских органов республики.

«Мы ожидаем роста валового регионального продукта в 103,8% предварительно (по сравнению с прошлым годом — прим. Т-и). Абсолютная цифра — это 3,2 трлн рублей. Индекс промышленного производства будет 108,3%. Эта цифра — 3,765 трлн рублей», — сказал Минниханов.

По словам руководителя республики, в сегменте строительства объемы должны вырасти на 3,1%. Президент Татарстана отметил, что в том числе были выполнены работы за счет федеральных средств по национальным проектам.

Розничный оборот, как ожидается, увеличится на 6,2% в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом. Инвестиции в основной капитал должны составить 660–670 млрд рублей.

«Данные показатели — результат начинающегося оживления экономики после острого периода пандемии», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину и Правительству РФ за беспрецедентные меры поддержки бизнеса в части как занятости, так и заказов в сложный период.

При этом Президент РТ признал, что пока еще не все предприятия полностью восстановились. Согласно данным статистики, около 23% организаций пока работают в убыток.