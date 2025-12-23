Минниханов: ВРП РТ вырастет до 5 трлн 630 млрд рублей

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня подвел предварительные итоги 2025 года в экономике на пресс-конференции. ВРП, по его словам, вырастет до 5 трлн 630 млрд рублей.

«Несмотря на все геополитические и экономические сложности, республика развивается. В этом году у нас валовый региональный продукт превысит 5 триллионов 620-630 млрд рублей. Мы ожидаем 2,4-2,5% роста», – сообщил Минниханов.

Инвестиции в основной капитал – это одна из главных оценок любого региона, отметил он. Предварительно их объем по итогам года составит 1,6 трлн рублей. «Мы не упали, тоже с ростом», – добавил Минниханов.

«В целом, что касается национальных проектов, они все выполняются. Наши республиканские программы тоже выполняются. Это совместная работа всех уровней власти, нашей экономики. И, конечно, огромная поддержка федерального центра в лице нашего Президента Владимира Путина, Правительства», – сказал он.

Минниханов также перечислил вызовы, с которыми столкнулась экономика республики в этом году: крепкий рубль, низкая цена на нефть и нефтепродукты. Это сказывается на доходах бюджета, но есть другие налоги, за счет которых экономика Татарстана не упала, заметил Раис РТ.