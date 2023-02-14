Минниханов: «Несмотря на успехи, важные научно-технические результаты остаются на бумаге»

Рустам Минниханов возложил цветы к мемориалу в память об энергетиках, которые трудились в годы ВОВ на фронте и обеспечивали энергетическую стабильность в тылу Фото: rais.tatarstan.ru

«Есть люди, которые хотят что-то изменить, будущее за ними»

Заседание прошло в Казанском государственном энергетическом университете. Перед началом обсуждения повестки Рустам Минниханов возложил цветы к мемориалу в память об энергетиках, которые трудились в годы Великой Отечественной войны на фронте, а также обеспечивали энергетическую стабильность в тылу.

Затем Минниханов посетил выставку проектов татарстанских студентов, которые стали победителями Всероссийского конкурса «Студенческий стартап», и поделился впечатлениями от увиденного.

«Ребята делают проекты по разным направлениям: есть катализаторы, медицинские проекты и многое другое. Есть люди, которые хотят что-то изменить, будущее за ними. Нужно активно сотрудничать, особенно хочу обратить на это внимание предприятий», – сказал руководитель республики.

В самом начале заседания Рустам Минниханов напомнил о поручении Президента России Владимира Путина. Оно было связано с тем, что страна нуждается в собственных технологиях, востребованных в реальном производстве.

Рустам Минниханов убежден, что именно научные и инженерные высшие школы должны стать поставщиками новых технологий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Времена, когда можно было заниматься исследованием ради исследования, безвозвратно ушли. Мы убедились, что технологии, которые создают наши ученые, в ряде областей соответствуют мировому уровню. Однако многие разработки остаются на бумаге, не доходя до стадии массового производства», – добавил Раис Татарстана.

«Вузы должны стать основой технологического суверенитета России»

Рустам Минниханов убежден, что именно научные и инженерные высшие школы должны стать поставщиками новых технологий. Но на сегодняшний день многим проектам не хватает коммерциализации и ориентации на реальный запрос экономики.

«Сегодня задача обеспечения технологического суверенитета России становится важнейшей для дальнейшего развития страны. Для этого у нас есть мощные, создававшиеся десятилетиями научные и инженерные школы. Однако остро не хватает только компетенций коммерциализации результатов научно-технической деятельности. Именно поэтому среди всех стратегических инициатив социально-экономического развития страны “Платформа университетского технологического предпринимательства” представляет особый интерес для нашей страны и ее регионов. Эффективное использование этого инструмента развития позволит вывести на новый уровень работу по формированию предпринимательских навыков у обучающихся, научно-педагогических работников. В прошлом году наши вузы добились определенных успехов в этом направлении», – сказал руководитель республики.

Рифкат Минниханов: «Сегодня у нас есть технологические партнеры со своими идеями, мы связаны с бизнес-процессами с учетом компетенции вузов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вместе с тем в начале работы со студенческими стартапами выяснилось, что большая часть из них не имеет спроса у заказчиков. Для решения этой проблемы были привлечены министерства, предприятия и институты развития республики, рассказал председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию РТ Рифкат Минниханов.

«Сегодня у нас есть технологические партнеры со своими идеями, мы связаны с бизнес-процессами с учетом компетенции вузов. В процессе работы выяснилось, что нет системы учета студенческих стартапов, поэтому в декабре прошлого года мы выбрали систему Projects», – рассказал он.

Стартапы могут заменить в вузах дипломные работы

Далее с докладом выступил ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов. Он сообщил, что сейчас обсуждается вопрос, чтобы стартап-проекты могли служить дипломной работой для студентов.

Эдвард Абдуллазянов призвал не только татарстанские, но и федеральные компании обращать внимание на студенческие разработки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В ближайшее время выпускники нашего университета смогут представлять на рассмотрение аттестационной комиссии не обычную дипломную работу, а свои стартап-проекты. А базой преддипломной практики станет компания, поддержавшая их проект», – заявил ректор.

Он напомнил, что сейчас идет проработка проектов для участия во Всероссийской программе «Студенческий стартап» в 2023 году. Абдуллазянов призвал не только татарстанские, но и федеральные компании обращать внимание на студенческие разработки.

Директор IT-парка Татарстана Руслан Власов сообщил, что студенческие стартапы находят поддержку и в сфере высоких технологий. Так, из 129 победителей Всероссийской программы 24 получили безвозмездные рабочие места в IT-парке.

«В третьем отборе студенческих стартапов считаю важным не только увеличить число IT-стартапов, но и улучшить качество работы с ними. Уже упакованы программы наставнической поддержки и сопровождения инициатив», – сказал директор IT-парка.

Руслан Власов сообщил, что студенческие стартапы находят поддержку и в сфере высоких технологий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нужно научить студентов работать с интеллектуальной собственностью»

Студенческие стартапы, как правило, находятся в начальной точке своего развития как компания. И зачастую не имеют основных, базовых характеристик для успешного запуска, считает директор НКО «Инвестиционно-венчурный фонд» Айнур Айдельдинов.

«Любой существующий стартап должен иметь свой продукт или технологию, которые востребованы рынком. При этом должна работать команда, которая может эту технологию воссоздать и продвинуть. В студенческих стартапах мы зачастую видим только идею, а не конкретный продукт, гипотезу, когда не идентифицирован потенциальный потребитель», – отметил он.

Айдельдинов выразил мнение, что студентам часто не хватает юридических знаний относительно технологических стартапов. Он выступил с предложением создать обучающие программы, где молодым специалистам расскажут об основах коммерциализации и работы с интеллектуальной собственностью.

Айнур Айдельдинов выразил мнение, что студентам часто не хватает юридических знаний относительно технологических стартапов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы должны научить студентов, как правильно работать с интеллектуальной собственностью, как правильно ее создать, оформить и защитить. Они должны уметь построить финансовую модель проекта и защитить ее перед инвесторами», – пояснил директор НКО «Инвестиционно-венчурный фонд».

Подводя итоги заседания, Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что российская система высшего образования стремится к формату «Университет 3.0», когда вуз становится не только местом научных исследований, но и создает решения для реального сектора экономики.

«Всегда мы мечтали, чтобы высшая школа была не только центром разработок, но и решала задачи реального сектора экономики, наших предприятий. Эта работа очень интересная и нужная», – заключил Минниханов.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru