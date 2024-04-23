Минниханов рекомендовал забыть о льготах предприятиям, не заботящимся о жилфонде

В Татарстане есть ряд предприятий, которые считают себя не обязанными заботиться о жилищном фонде. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов РТ.

«Прошу собрать всех этих умников и четко объяснить, что хоть они и могут работать, но никаких поблажек, льгот и поблажек, для них не будет со стороны республики. Никаких вопросов – он в жилищном фонде не участвует, бюджетникам не помогает, но в то же время ему льготы нужны. Ни копейки льгот таким не надо давать», – заявил Раис республики.

«Как мы будем приглашать хороших врачей, учителей? Все хотят хорошо жить, но только пользоваться, участия нет. Еще раз говорю – никаких вопросов и преград им мы не ставим, но все льготы, земельные послабления – не будет ничего. Забудьте», – добавил он.