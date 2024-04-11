Раис Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику советским летчикам в Чанчуне.

«Утром возложили цветы к памятнику советским летчикам в Чанчуне. Спасибо руководству, что бережно хранят историю наших десантников, которые в 1945 году освободили город от оккупации», - написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Также он добавил, что делегация республики проводит встречи с местными партнерами, договаривается о совместных проектах, и подчеркнул, что в последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня.

Как напомниили в пресс-службе Раиса РТ, с 1932 по 1945 годы Чанчунь был оккупирован Японией и носил название Синьцзин.

В августе 1945 года на аэродром города был высажен воздушный десант Забайкальского фронта в составе одиннадцати человек, а на следующий день в город вступили части шестой гвардейской танковой армии. Так город был освобожден от многолетней оккупации.

На лицевой стороне памятника имеется надпись на русском языке: «Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу Советского Союза», спустя годы была добавлена надпись по-китайски: «Вечная слава советским героям. Все жители г. Чанчунь». Имена 23 советских лётчиков высечены на двух боковых сторонах памятника.

В 1961 году этот памятник внесли в перечень объектов культурного наследия провинции Цзилинь.

фото: телеграм-канал Рустама Минниханова