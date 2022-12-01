Минниханов возложил цветы к монументу Лобачевского и пообщался с учеными в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к монументу Николая Лобачевского на Арском кладбище в Казани. Мероприятие приурочено к 230-летию со дня рождения великого ученого, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Кроме того, Минниханов пообщался с деятелями науки из Татарстана и других регионов России, которые пришли почтить память математика, одного из ректоров Казанского университета. Также на мероприятии присутствовала прапраправнучка Лобачевского.

Вместе с руководителем РТ в церемонии приняли участие руководитель Администрации Президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, ректор КФУ Ленар Сафин, руководство Минобрнауки РТ.