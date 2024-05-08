Минниханов возложил цветы к мемориалу работникам порохового завода в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский государственный казенный пороховой завод. Он встретился с ветеранами предприятия и возложил цветы к мемориалу памяти работников, участвовавших в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов отметил, что пороховой завод внес большой вклад в приближение Победы. Предприятие по-прежнему имеет большие перспективы развития — в настоящее время здесь ведется модернизация.

«Не будь вашего предприятия — было бы очень тяжело, — обратился он к собравшимся. — Огромное вам уважение и большое спасибо!»

Как рассказали в пресс-службе Раиса РТ, в период с 1941 по 1945 год на заводе произведено 103 тысячи тонн пороха. На фронт ушли более 2 тысяч работников предприятия. За вклад в победу пороховой завод отмечен орденом Отечественной войны I степени, а звание «Труженик тыла» получили 5 448 его сотрудников.