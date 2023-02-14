Минниханов возложил цветы к мемориалу энергетиков у здания КГЭУ

Фото: телеграм-канал Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к мемориалу энергетиков, который установлен у одного из зданий КГЭУ. Об этом руководитель республики рассказал в своем телеграм-канале.

«Сегодня проводим заседание Ассоциации цифрового развития в Казанском государственном энергетическом университете. До начала мероприятий почтили память энергетиков, которые трудились в годы Великой Отечественной войны на фронте, а также обеспечивали энергетическую стабильность в тылу», – написал он.

Минниханов назвал хорошим решение открыть памятник в учебном учреждении,

«Студенты должны знать Героев и равняться на них. Ватан батырлары белән горурланабыз!» – резюмировал Раис Татарстана.