Минниханов возложил цветы к бюсту Габдуллы Тукая в Пермском крае

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу активом татарских общественных организаций Пермского края. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В настоящее время в регионе проживают более 115 тыс. татар. Так, в 120 деревнях 11 районов Пермского края основную часть населения составляют татары и башкиры. Лидером по этому показателю является Бардымский район, в котором и состоялась встреча.

Барда — это самое крупное село в Пермском крае. Данный район — родина деда Габдуллы Тукая по материнской линии Зиннатуллы Амирова, а у здания администрации муниципалитета установлен бюст Габдуллы Тукая.

Президент Татарстана и губернатор Пермского края возложили цветы к памятнику великого поэта.