Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу активом татарских общественных организаций Пермского края. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
В настоящее время в регионе проживают более 115 тыс. татар. Так, в 120 деревнях 11 районов Пермского края основную часть населения составляют татары и башкиры. Лидером по этому показателю является Бардымский район, в котором и состоялась встреча.
Барда — это самое крупное село в Пермском крае. Данный район — родина деда Габдуллы Тукая по материнской линии Зиннатуллы Амирова, а у здания администрации муниципалитета установлен бюст Габдуллы Тукая.
Президент Татарстана и губернатор Пермского края возложили цветы к памятнику великого поэта.
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Минниханов возложил цветы к бюсту Габдуллы Тукая в Пермском крае
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу активом татарских общественных организаций Пермского края. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
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