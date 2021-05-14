news_header_top_970_100
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Галимова: В ДРКБ остаются 15 детей, пострадавших при стрельбе в 175-й школе
Ру Тат
news_header_bot_970_100
14 мая 2021  15:02

Минниханов возложил цветы к бюсту Габдуллы Тукая в Пермском крае

Минниханов возложил цветы к бюсту Габдуллы Тукая в Пермском крае
news_top_970_100

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу активом татарских общественных организаций Пермского края. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
В настоящее время в регионе проживают более 115 тыс. татар. Так, в 120 деревнях 11 районов Пермского края основную часть населения составляют татары и башкиры. Лидером по этому показателю является Бардымский район, в котором и состоялась встреча.
Барда — это самое крупное село в Пермском крае. Данный район — родина деда Габдуллы Тукая по материнской линии Зиннатуллы Амирова, а у здания администрации муниципалитета установлен бюст Габдуллы Тукая.
Президент Татарстана и губернатор Пермского края возложили цветы к памятнику великого поэта.

Рустам Минниханов
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное