Минниханов возглавил региональную группу «Единой России» по Татарстану

Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил региональную группу «Единой России» на выборах в Госдуму по Татарстану. Об этом стало известно на XX съезде партии, который проходит сегодня в Москве.

Также были указаны региональные группы других субъектов РФ. В частности, региональную группу списка «Единой России» по Петербургу возглавил директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, по Москве — мэр Сергей Собянин.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому выборы в Государственной Думу состоятся 19 сентября.