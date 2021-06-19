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Ру Тат
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19 июня 2021  17:46

Минниханов возглавил региональную группу «Единой России» по Татарстану

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Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил региональную группу «Единой России» на выборах в Госдуму по Татарстану. Об этом стало известно на XX съезде партии, который проходит сегодня в Москве.

Также были указаны региональные группы других субъектов РФ. В частности, региональную группу списка «Единой России» по Петербургу возглавил директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, по Москве — мэр Сергей Собянин. 

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому выборы в Государственной Думу состоятся 19 сентября.

#единая россия #Минниханов Рустам #выборы в госдуму рф
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