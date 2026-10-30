Минниханов возглавил оргкомитет по подготовке к Всемирным играм кочевников

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению VII Всемирных игр кочевников. Соревнования пройдут в Казани в 2028 году.

Согласно документу, председателем оргкомитета стал сам Рустам Минниханов. Его заместителями назначены заместитель Премьер-министра – руководитель аппарата Кабинета министров Шамиль Гафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, заместитель руководителя администрации Раиса – руководитель Экспертного департамента Игорь Савельев и вице-премьер Лейла Фазлеева.

Секретарем оргкомитета назначен генеральный директор автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов.

В состав комитета также вошли министры Татарстана, руководители республиканских ведомств и представители федеральных структур. Среди них – министр здравоохранения Альмир Абашев, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин, министр культуры Ирада Аюпова, министр спорта Владимир Леонов, министр цифрового развития Илья Начвин, министр финансов Марат Файзрахманов.

В оргкомитет включили руководителя агентства «Татмедиа» Айдара Салимгараева и генерального директора международного аэропорта «Казань» Сергея Романцова.