Минниханов: Воссоединение Крыма с Россией имеет историческое значение

Сегодня россияне отмечают девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией — это событие имеет историческое значение. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства РТ сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«После госпереворота в 2014 году крымчане, как и жители Донбасса, встали на защиту своей земли, отстояли право самим определить свою судьбу. Время показало, что решение о защите соотечественников, принятие новых субъектов в состав Российской Федерации было единственно правильным путем», — отметил руководитель республики.

Он поручил главам муниципальных образований взять на контроль и обеспечить проведение на должном уровне акций и мероприятий, приуроченных к празднованию Крымской весны.

Раис Татарстана также напомнил, что с 18 по 25 марта во всех районах и городах республики состоится праздник тюркских народов Навруз, и также попросил провести праздничные мероприятия на высоком уровне, передает пресс-служба руководителя республики.