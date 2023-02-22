Минниханов: «Воспитание молодежи с опорой на великие победы предков – наш приоритет»

Великие подвиги, победы и достижения предков ложатся в основу патриотического воспитания подрастающего поколения татарстанцев. Наравне с этой работой важным приоритетом сегодня является увековечивание подвигов участников специальной военной операции. Об этом на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня защитника Отечества, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Этот праздник стал символом верности долгу и служения Родине. Низкий поклон вам за ваш нелегкий, смертельно опасный солдатский труд. Вы – доказательство истинной, безграничной любви к своей стране», – обратился к присутствующим в зале Рустам Минниханов.

Он отметил, что армия во все времена надежно защищала рубежи нашей Родины. В День защитника Отечества с особой силой ощущается непрерывная связь поколений.

«Мы свято храним в памяти героические подвиги наших дедов и отцов. Военнослужащие и гражданские специалисты с честью выполняли свой долг и отстаивали интересы Отечества в ходе урегулирования межнациональных конфликтов, проведения миротворческих миссий. Сегодня участники специальной военной операции с честью и гордостью встали на защиту Родины от агрессии неонацистов», – подчеркнул Раис РТ.

Он выразил слова глубокой признательности всем тем, кто сегодня стоит на страже безопасности России, исполняя свой воинский и гражданский долг. Затем Рустам Минниханов предложил почтить минутой молчания память тех, кто погиб при защите рубежей Родины.

По ее окончании руководитель республики продолжил свою речь, напомнив об одном из главных приоритетов для современных поколений татарстанцев – увековечивании памяти героев.

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения, в том числе с опорой на великие победы и достижения наших предков, сегодня наш приоритет», – отметил Минниханов.

По его словам, соратником в этих вопросах выступают общественные организации и молодежные движения.

«Сегодня мы должны принять меры по увековечиванию памяти участников специальной военной операции на Украине, которые проявили отвагу, мужество и героизм. Эту работу необходимо проводить в тесной взаимосвязи с Комитетом семей воинов Отечества», – резюмировал Раис Татарстана.

В заключение он еще раз сердечно поздравил всех с наступающим праздником, пожелав крепкого здоровья и всего самого доброго. По окончании вступительной речи Рустам Минниханов вручил военнослужащим государственные награды и официальные благодарности.