Минниханов вошел в тройку лидеров в рейтинге самых влиятельных российских губернаторов

В тройке сильнейших глав российских субъектов в феврале на третьем месте оказался Раис Татарстана Рустам Минниханов, пишут «Известия» со ссылкой на исследование агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Обогнали руководителя республики мэр Москвы Сергей Собянин – первое место и глава Чечни Рамзан Кадыров, занявший вторую строчку рейтинга.

Отмечается, что главными факторами, которые повлияли на позиции губернаторов в феврале, стали реализация инвестпроектов в регионах, реконструкция социальной инфраструктуры и догазификация.

По мнению экспертов, попадание Раиса Татарстана в тройку лидеров обусловлено тем, что он укрепил свои позиции в результате реализации программы обновления коммунальных сетей, а также благодаря подготовке в 2024 году Игр будущего в Казани.

«Влияние главы Татарстана восстанавливается с уходом из информационного поля темы переименования его должности с президентской на главу республики и критики состояния дорог от федерального центра», — пояснил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

Следом за первой тройкой лидеров идут губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов, Самарской области Дмитрий Азаров, Тульской области Алексей Дюмин, Тюменской области Александр Моор, Московской — Андрей Воробьев, Новгородской — Андрей Никитин и Белгородской области — Вячеслав Гладков.

Теряют очки врио ДНР Денис Пушилин (с 15-го на 17-е место), курский губернатор Роман Старовойт (с 19-го на 20-е место) и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо (с 50-го на 52-е место).