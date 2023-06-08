Минниханов вошел в топ-3 медиарейтинга руководителей регионов ПФО

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов по итогам мая этого года занял третье место в медиарейтинге глав регионов Приволжского федерального округа, поднявшись на одну позицию. Частоту упоминания губернаторов в различных медиа подсчитала компания «Медиалогия».

Медиаиндекс Раиса РТ составил 89 543,3. Руководитель республики оказался упомянут различными медиаресурсами 11 415 раз.

Интерес у медиа вызвали, в частности, выступление Минниханова на церемонии открытия XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023», встречи с делегацией султаната Оман в Доме Правительства Татарстана и с участниками VII Форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества.

Кроме того, внимание СМИ привлек осмотр Раисом Татарстана вместе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным нового внедорожника Aurus Komendant в кулуарах форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023», рабочий визит в китайский город Шанхай и посещение завода компании JAC в КНР. Заметили журналисты и то, что Минниханов поделился видео с краш-тестом автомобиля «Москвич» в своем Telegram-канале.

Первое место в медиарейтинге руководителей регионов Приволжья по итогам мая занял поднявшийся на две позиции губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, вторым стал опустившимся на одну позицию глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Четвертым оказался руководитель Самарской области Дмитрий Азаров, потерявший две позиции, пятым — глава Саратовской области Роман Бусаргин, приобретший одну позицию.