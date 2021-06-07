Минниханов вошел в топ-3 глав российских регионов по упоминаемости в СМИ

Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг по упоминаемости глав регионов ПФО за май 2021 года. Также руководитель республики поднялся на четыре позиции в общероссийском списке губернаторов и тем самым вошел в топ-3. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Медиаиндекс составил более 176 тыс., количество сообщений в СМИ – более 23,7 тыс. Среди часто упоминаемых событий — запуск серийного производства автомобилей премиум-класса Aurus Senat на заводе в Елабуге, старт которому дал глава государства Владимир Путин. В церемонии приняли участие Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли страны РТ Денис Мантуров.

Также 11 мая после стрельбы в казанской гимназии №175, где погибли и пострадали сотрудники и ученики учебного заведения, руководитель республики организовал оперативное совещание в ДРКБ, на котором поручил оказать семьям пострадавших всю необходимую помощь. По поручению Президента РТ во всех школах Казани 12 мая были отменены занятия и прошла проверка во всех учебных заведениях республики. Также Рустам Минниханов провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии Татарстана. Кроме того, СМИ сообщали, что Президент РТ дал поручение выплатить семьям погибших при стрельбе в казанской школе по 1 млн рублей.