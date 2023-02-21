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Минниханов вошел в состав правительственной комиссии по беспилотникам
В России утвержден состав правительственной комиссии по вопросам развития авиационных беспилотных систем, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. В состав комиссии в числе прочих вошел Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Возглавил комиссию вице-премьер РФ Андрей Белоусов, его заместителем стал вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров. Также в составе комиссии – помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак и другие.
Напомним, создана комиссия была 13 февраля – это новый действующий орган власти, координирующий различные ведомства в области развития беспилотных авиасистем в РФ, в том числе в области научной, научно-технической и инновационной деятельности. Основная задача комиссии – подготовка согласованных предложений по реализации государственной политики в этой сфере.
Ранее Президент России Владимир Путин сделал акцент на необходимости развития беспилотной авиации и поручил сформировать для нее систему обучения кадров, привлекая к этому партнеров по Евразэс и другие заинтересованные государства.
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