Минниханов вошел в пятерку лидеров политического влияния глав регионов

Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-5 лидеров июльского рейтинга политического влияния глав регионов России. Обогнали мэр Москвы Сергей Собяинин (первое место), глава Чечни Рамзан Кадыров (второе место) и губернатор Тульской области Алексей Дюмин (третье место), следует из исследования Агентства политических и экономических коммуникаций.

На пятой строчке – губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а завершает рейтинг председатель Правительства Хакасии Валентин Коновалов – он занял 85 место в рейтинге.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования, в нем принимают участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты, уточняет агентство.