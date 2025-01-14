Минниханов — волейболисткам «Динамо-Ак Барса»: Вашими победами гордится вся республика

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии чествования женского волейбольного клуба «Динамо — Ак Барс». Руководитель республики поздравил спортсменок с завоеванием Кубка России — 2024 — восьмого в истории клуба. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

«В рамках розыгрыша трофея вы продемонстрировали яркую и бескомпромиссную игру, высочайшее спортивное мастерство, командный дух и стремление к победе. Мы внимательно следили за вашими выступлениями и получили огромное удовольствие от игры», — сказал он.

Отдельно Минниханов остановился на финальной игре кубка. По его словам, победа над «Ленинградкой» показала характер и силу волейболисток «Динамо-Ак Барса».

«Отрадно, что наша прославленная женская команда блестяще выступила в сезоне 2024 года, завоевав все трофеи. Вся республика гордится вашими победами. Молодцы!» — подчеркнул руководитель республики.

По его словам, успехи татарстанских волейболистов прямо влияют на престиж этого вида спорта. В Татарстане им занимаются более 47,5 тысячи человек. «Бесспорно, вы — кумиры многих мальчишек и девчонок, занимающихся этим видом спорта», — заметил Минниханов.

Достичь подобных высот клубу из Татарстана удалось благодаря планомерной и целеустремленной работе всего коллектива: руководства, игроков, тренерского состава, Федерации волейбола РТ и спонсоров.

«Безусловно, большой вклад в укрепление боевого духа команды внесла неизменная поддержка ваших семей, друзей, болельщиков и всех татарстанцев. Еще раз поздравляю вас с победой!» — сказал руководитель республики.

Коллектив волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» был удостоен Благодарности Раиса Татарстана. Рустам Минниханов, в свою очередь, получил памятную медаль от капитана «Динамо-Ак Барса» Анастасии Ануфриенко. «Очень рада быть частью этой команды с большой историей. Спасибо вам за поддержку. Мы будем прикладывать все усилия для достижения дальнейших высоких результатов», — пообещала спортсменка.

Главный тренер Зоран Терзич поблагодарил республику за создание комфортных условий для тренировок и развития спортсменок.

В церемонии также участвовали Председатель Госсовета РТ, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин и руководитель Администрации Раиса РТ, председатель Физкультурно-спортивного общества «Динамо» Татарстана Асгат Сафаров.