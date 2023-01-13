Минниханов: Во все времена пресса остается важным институтом общества

Во все времена пресса была и остается важным институтом общества, а для власти — серьезным источником обратной связи с населением. Об этом на сегодняшнем совещании сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя работников СМИ с Днем российской печати.

«На журналистов возложена огромная ответственность — весьма важно соблюдать главные принципы журналистского профессионализма, доносить объективную и достоверную информацию. Вообще, любая наша реформа, любые наши действия должны быть четко доведены до населения. Повышение квалификации журналистов в тех направлениях, по которым они работают, это очень важно», — подчеркнул руководитель республики.