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Общество 25 июня 2023 20:47

Минниханов поделился с подписчиками фотографией алабая Акдуса

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Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фото своего домашнего питомца — алабая Акдуса. Снимок появился в телеграм-канале руководителя РТ.

Рустам Минниханов регулярно делится с подписчиками фотографиями пса. Так, в прошлый раз он поинтересовался у них, помнят ли они его домашнего любимца.

Напомним, Акдуса щенком Раису Татарстана подарил бывший Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Фото: телеграм-канал Раиса Татарстана

#Рустам Минниханов #соцсети
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