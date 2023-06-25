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Минниханов поделился с подписчиками фотографией алабая Акдуса
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Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фото своего домашнего питомца — алабая Акдуса. Снимок появился в телеграм-канале руководителя РТ.
Рустам Минниханов регулярно делится с подписчиками фотографиями пса. Так, в прошлый раз он поинтересовался у них, помнят ли они его домашнего любимца.
Напомним, Акдуса щенком Раису Татарстана подарил бывший Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
Фото: телеграм-канал Раиса Татарстана
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