Минниханов вновь назначил Айрата Гатауллина полпредом Татарстана в Турции

Президент Татарстана Рустам Минниханов продлил на три года полномочия Айрата Гатауллина в должности полпреда РТ в Турции.

«Назначить Гатауллина Айрата Эдуардовича с 5 октября 2022 года полномочным представителем Республики Татарстан в Турецкой Республике сроком на три года», — говорится в тексте указа.

Айрат Гатауллин занимает должность полпреда РТ в Турции с октября 2016 года. До этого — с 2012 по октябрь 2016 гг. — он был заместителем полномочного представителя.