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Ру Тат
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Политика
3 октября 2022  15:28

Минниханов вновь назначил Айрата Гатауллина полпредом Татарстана в Турции

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Президент Татарстана Рустам Минниханов продлил на три года полномочия Айрата Гатауллина в должности полпреда РТ в Турции. 

«Назначить Гатауллина Айрата Эдуардовича с 5 октября 2022 года полномочным представителем Республики Татарстан в Турецкой Республике сроком на три года», — говорится в тексте указа.

Айрат Гатауллин занимает должность полпреда РТ в Турции с октября 2016 года. До этого — с 2012 по октябрь 2016 гг. — он был заместителем полномочного представителя.

#Рустам Минниханов #турция
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