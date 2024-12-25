Минниханов: Внешние вызовы радикально изменили работу научного комплекса Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Беспрецедентные внешние вызовы радикально изменили условия и базовые принципы работы научно-образовательного комплекса страны и нашей республики. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании Совета по образованию и науке, которое прошло в Доме Правительства республики.

«Мы взяли курс на переориентацию отечественной экономики от заимствования новых технологий за рубежом к модели, опирающейся на их самостоятельную генерацию», – цитирует руководителя республики пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов подчеркнул, что 2024-м была глубокая модернизация отечественного сектора научных исследований и разработок. Сейчас, по его словам, в России приняты обновленная Стратегия научно-технологического развития, национальные цели на период до 2030 года, приоритетные направления научно-технологического развития, а также утвержден перечень важнейших наукоемких технологий.

Раис РТ отметил, что 2024-й был Годом научно-технологического развития. Татарстану же ставили цель вывести научно-образовательный комплекс республики на новый уровень готовности к решению жизненно важных для страны задач.

На заседании также выступила зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Она рассказала, что в рамках Года научно-технологического развития в республике провели 131 мероприятие. 52% из них были нацелены на создание профсообществ и площадок для общения. Мероприятия охватили 400 тыс. человек, в основном школьники.

«Задача понятная - популяризация науки должна начинаться с образовательных организаций», - сказала вице-премьер.

За время реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» реализовано 734 стартапа студентов. По этому показателю республика находится на втором месте по России.

«Интерес к науке необходимо прививать с дошкольного возраста. Эту задачу мы определили как приоритетную, и в Год научно-технологического развития. Проектом «Часы науки» охвачено 100 тыс. дошкольников. Это достаточно хороший показатель. В детских садах оборудовали экспериментальные и цифровые лаборатории, кабинеты робототехники и конструирования», - сообщила Фазлеева.

Отдельно она обозначила созданные на базе вузов и Казанского научного центра РАН 38 молодёжных научных лабораторий. Публикационная активность молодых учёных возросла на 5,6%, выполнены 24 дополнительных доклада молодых учёных на российских и зарубежных конференциях, выполняются 12 диссертационных работ.

В текущем году продолжили работу шесть передовых инженерных школ. Их задача - новая модель организации образовательного процесса и подготовка высококвалифицированных специалистов. В 2025 году планируется провести заседание проектного офиса по научно-технологическому развитию с целью анализа итогов реализации и удовлетворенности этими результатами со стороны предприятий - партнеров.

Кроме того, в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов Татарстан сохранил лидерские позиции, заняв 3 место.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов напомнил, что в этом году 20 пилотных регионов, в том числе Татарстан, разработали государственные программы научно-технологического развития. На основе региональных комплексных программ в дальнейшем планируется обновить федеральную госпрограмму, включив в неё прорывные проекты и мероприятия субъектов.

Об опыте Казанского научного центра РАН в области популяризации науки рассказал директор организации Алексей Калачев. Ректор КФУ Ленар Сафин сообщил об участии вуза в национальном проекте «Наука и университеты». Об опыте кооперации вузовской науки с предприятиями реального сектора экономики на примере передовой инженерной школы «Кибер Авто Тех» доложила замгендиректор ПАО «КАМАЗ» Жанна Халиуллина.