Минниханов: Внешние силы пытаются разыграть «национальную карту»

Одними из наших важнейших ценностей для Татарстана были и остаются межнациональный, межконфессиональный мир и гражданское согласие. Но есть силы, которые стараются внести разлад между народами республики. Об этом сообщил Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету республики.

«В настоящее время наша выстроенная работа в этноконфессиональной сфере подвергается серьезному экзамену. Внешние силы пробуют на прочность единство наших народов – пытаются разыграть “национальную карту”. В поле пристального внимания оказался и Татарстан. Наша общая задача – не допустить этого и теснее сплотиться вокруг нашего национального лидера Владимира Путина», – сказал Минниханов.

Он отметил, что большой вклад в гармонизацию межнациональных отношений в республике вносят Ассамблея народов Татарстана, Дома дружбы, этнокультурные объединения.

