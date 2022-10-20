news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
20 октября 2022  10:22
Алексей Угаров

Минниханов: Внешние силы пытаются разыграть «национальную карту»

news_top_970_100

Одними из наших важнейших ценностей для Татарстана были и остаются межнациональный, межконфессиональный мир и гражданское согласие. Но есть силы, которые стараются внести разлад между народами республики. Об этом сообщил Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету республики.

«В настоящее время наша выстроенная работа в этноконфессиональной сфере подвергается серьезному экзамену. Внешние силы пробуют на прочность единство наших народов – пытаются разыграть “национальную карту”. В поле пристального внимания оказался и Татарстан. Наша общая задача – не допустить этого и теснее сплотиться вокруг нашего национального лидера Владимира Путина», – сказал Минниханов. 

Он отметил, что большой вклад в гармонизацию межнациональных отношений в республике вносят Ассамблея народов Татарстана, Дома дружбы, этнокультурные объединения.
 

#послание президента рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100