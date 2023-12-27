Минниханов внес изменения в структуру Минстроя Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, которым внес изменения в структуру Минстроя и увеличил общее количество должностей государственной гражданской службы в Министерстве юстиции. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Пункт 20 изложить в следующей редакции: 20 Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ – 245, в том числе аппарат министерства – 178, территориальные органы – 67», – сказано в документе.

Согласно приложению, в структуре ведомства появятся территориальные органы министерства и отдел по взаимодействию с территориальными органами.

Помимо этого увеличивается количество служащих в Минюсте: в аппарате министерства с 797 до 801, в аппарате мировых судей – с 76 до 90.

В указе сказано, что изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.