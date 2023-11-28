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Минниханов внес изменения в состав Комиссии при Раисе по русскому языку
В Татарстане изменен состав Комиссии при Раисе РТ по русскому языку. Об этом говорится в указе, подписанном руководителем республики Рустамом Миннихановым.
«<...> вывести из состава комиссии А.А.Кондратьеву, З.В.Редько, В.П.Юдина», — говорится в сообщении.
В ее состав включены директор благотворительного фонда «Счастливые истории» Гульшат Валиева и первый замглавы Минмолодежи РТ Софья Мустафина. Кроме того, документом внесены корректировки в названия некоторых должностей участников комиссии.
Отдельными указами изменены состав Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Татарстан — в него включен прокурор РТ Альберт Суяргулов, а также Инвестиционного совета РТ — его членом стал президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ (регионального отделения работодателей) Александр Лаврентьев.
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