Минниханов внес изменения в состав комиссии конкурса «Руководитель года»

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав конкурсной комиссии Республиканского общественного конкурса «Руководитель года». Указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно ему, из коллегиального органа вывели депутата Государственного Совета РТ шестого созыва Мякзюма Салахова.

«Ввести в состав комиссии Минниханова Рифката Нургалиевича – президента государственного научного бюджетного учреждения «Академия наук РТ» (по согласованию)», – сказано в документе.

Республиканский общественный конкурс «Руководитель года» проводится ежегодно с 2001 года. В 2022-м награждение провели по семи номинациям, было направлено 120 рекомендаций по участию в конкурсе, лауреатами стали 23 руководителя. В этом году заяки на участие также принимались по семи направлениям. Номинантами могут быть руководители (председатели советов директоров, председатели правлений, гендиректора, директора, управляющие) предприятий и организаций различных отраслей и сфер экономики. Церемония награждения лауреатов конкурса проводится ежегодно в третьей декаде декабря.