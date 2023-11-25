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Минниханов внес изменения в состав комиссии конкурса «Руководитель года»
Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав конкурсной комиссии Республиканского общественного конкурса «Руководитель года». Указ опубликован на портале правовой информации.
Согласно ему, из коллегиального органа вывели депутата Государственного Совета РТ шестого созыва Мякзюма Салахова.
«Ввести в состав комиссии Минниханова Рифката Нургалиевича – президента государственного научного бюджетного учреждения «Академия наук РТ» (по согласованию)», – сказано в документе.
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