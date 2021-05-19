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Ру Тат
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19 мая 2021  13:44

Минниханов: вместе с «Трансмашхолдингом» ожидаем успешного запуска беспилотного метро

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Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в открытии стратегической сессии АО «Трансмашхолдинг» по цифровой трансформации, сообщает пресс-служба руководителя республики. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, а также на территории Иннополиса.

Татарстан сотрудничает с АО «Трансмашхолдинг» не первый год, напомнил Рустам Минниханов, и компания является нашим стратегическим партнером. 

«АО „Трансмашхолдинг“ обладает большими компетенциями в области создания современных поездов метро, электропоездов и трамваев. Мы также ожидаем успешной реализации нашего совместного проекта создания беспилотного метро в Казани», — сказал Рустам Минниханов

Он подчеркнул, что для республики важно развивать сотрудничество Иннополиса и «Трансмашхолдинг» по направлению подготовки кадров. Так, в 2020 году прошли обучение 258 специалистов компании. 

Рустам Минниханов поблагодарил руководство АО «Трансмашхолдинг» за сотрудничество и пожелал продуктивной работы всем участникам стратегической сессии.

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