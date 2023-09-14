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Руc Тат
Политика 14 сентября 2023 10:30

Минниханов: ВКТ необходимо усовершенствовать формы работы с соотечественниками

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Всемирному конгрессу татар необходимо усовершенствовать формы работы с соотечественниками. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе оглашения послания Госсовету РТ.

Минниханов подчеркнул, что важным направлением внешних связей республики является взаимодействие с соотечественниками. Ключевая роль в этой работе отводится Всемирному конгрессу татар, сказал Раис РТ.

ВКТ объединяет татарские национально-культурные организации по всему миру, укрепляет сотрудничество с государственными органами в различных регионах. «Конгрессу важно еще больше усовершенствовать формы работы с соотечественниками», – резюмировал Минниханов.

#Раис Республики Татарстан #Рустам Минниханов #послание госсовету рт #госсовет рт
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