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Минниханов: ВКТ необходимо усовершенствовать формы работы с соотечественниками
Всемирному конгрессу татар необходимо усовершенствовать формы работы с соотечественниками. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе оглашения послания Госсовету РТ.
Минниханов подчеркнул, что важным направлением внешних связей республики является взаимодействие с соотечественниками. Ключевая роль в этой работе отводится Всемирному конгрессу татар, сказал Раис РТ.
ВКТ объединяет татарские национально-культурные организации по всему миру, укрепляет сотрудничество с государственными органами в различных регионах. «Конгрессу важно еще больше усовершенствовать формы работы с соотечественниками», – резюмировал Минниханов.
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