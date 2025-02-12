Минниханов включен в состав правкомиссии по госпрограмме «Развитие физкультуры и спорта»
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Раис Татарстана Рустам Минниханов вошел в состав Правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Соответствующее распоряжение Правительства России подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Председателем комиссии назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, заместителем председателя – министр спорта РФ Михаил Дегтярев, а ответственным секретарем – заместитель главы Минспорта Мгер Гандилян.