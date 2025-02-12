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Общество 12 февраля 2025 20:56

Минниханов включен в состав правкомиссии по госпрограмме «Развитие физкультуры и спорта»

Минниханов включен в состав правкомиссии по госпрограмме «Развитие физкультуры и спорта»
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов вошел в состав Правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Соответствующее распоряжение Правительства России подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Председателем комиссии назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, заместителем председателя – министр спорта РФ Михаил Дегтярев, а ответственным секретарем – заместитель главы Минспорта Мгер Гандилян.

#спорт #Рустам Минниханов #комиссия
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