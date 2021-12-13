Минниханов: Визит делегации Сенегала в РТ заложит хорошую основу для взаимодействия

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с советником Президента Сенегала Мамаду Дьяна Ндьяем. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил руководство Сенегала за интерес к сотрудничеству с республикой.

«Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с вашей страной в рамках российско-сенегальских отношений. Считаем, что визит делегации Сенегала в Татарстан может заложить хорошую основу для взаимодействия», — цитирует руководителя республики его пресс-служба.

Во время визита в РТ президент Национального олимпийского комитета Сенегала планирует ознакомиться с опытом республики в области развития спорта и организации масштабных спортивных мероприятий. В 2026-м Сенегал принимает у себя Юношескую Олимпиаду.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов отметил, что за последние годы Татарстан успешно провел такие международные проекты, как Универсиада-2013, чемпионат мира по водным видам спорта-2015. В ближайшие годы Татарстан готовится принять еще ряд мировых соревнований — чемпионат мира по плаванию на короткой воде и игры чемпионата мира по волейболу.

Татарстан является одним из спортивных лидеров в России, сказал руководитель республики. Он также подчеркнул, что спорт не единственное направление, в котором РТ и Сенегал могли бы сотрудничать, и предложил активнее развивать взаимодействие в торгово-экономической сфере.

Президент Национального олимпийского комитета Сенегала поблагодарил Рустама Минниханова за высокий уровень организации визита сенегальской делегации в Казань и отметил, что огромный опыт РТ в проведении спортивных мероприятий будет очень полезен для его страны.