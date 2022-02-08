Минниханов: Важно развивать городские агломерации в соответствии с правилами застройки

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Строительство пригородных поселков и развитие городских агломераций должны вестись с учетом наличия дорог и объектов социальной инфраструктуры, чтобы жителям не пришлось испытывать неудобства. Такое поручение дал Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Минстроя РТ.

«У нас много ошибок в развитии агломераций. Всё должно развиваться в соответствии с планированием и правилами землепользования и застройки, но эта работа велась несистемно. И мы приняли решение, создан Институт пространственного планирования. Давайте начнем работу — все объекты должны быть в реестре недвижимости, границы населенных пунктов определены», — сказал Президент Татарстана.

На территории выставочного комплекса «Казань-Экспо» сегодня прошло заседание коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.