Минниханов: Важно обеспечить успешное проведение голосования в Татарстане

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести выборы депутатов Государственного Совета РТ на высоком организационном уровне. Об этом он заявил на субботнем совещании в Доме Правительства РТ.

Руководитель республики напомнил, что 8 сентября избирательные участки будут открыты с 7.00 до 20.00.

К организации голосования привлечено множество людей — в регионе создано 65 территориальных и 2760 участковых избирательных комиссий. Проделана большая организационная работа.

«Ответственный день завтра. Нам предстоит провести — провести мы проведем — качественно, без нарушений и эксцессов выборы депутатов Государственного Совета нашей республики. <...> Наша республика всегда была ответственной, избиратели отличались всегда наши [ответственной] гражданской позицией, активно участвовали в голосовании», — заметил Раис РТ.

Также он поручил ЦИК Татарстана, ее председателю Андрею Кондратьеву обеспечить четкую работу избирательных комиссий, все условия для реализации избирательных прав граждан, а руководителям ведомств рекомендовал показать сотрудникам личный пример, придя на избирательные участки.

На участках голосования и в общественных местах необходимо принять все меры для обеспечения правопорядка и безопасности татарстанцев.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.