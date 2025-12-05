Рустам Минниханов: Важно не только увеличить турпоток, но и создать условия для туристов

Важно не только увеличить туристический поток, но и создать условия для туристов, инфраструктуру гостеприимства. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на 78-м заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа.

«В этих вопросах нужна системная работа. Тема развития внутреннего туризма – очень важная. Современные туристические проекты, цифровые сервисы для путешественников не только открывают новые возможности для знакомства с богатым наследием России, но и способствуют социально-экономическому росту региона», – сказал руководитель республики.

По словам Минниханова, популяризация уникальных культурных и природных объектов, развитие современной инфраструктуры позволяет вывести внутренний туризм на новый уровень.

«Людям сейчас нужны новые ощущения. В России достаточно интересных мест, не обязательно ехать за границу. И хорошая инфраструктура в нашей стране создана, по качеству ничем не уступает», – отметил он.

Раис РТ подчеркнул, что каждый регион России может достойно принять туристов.