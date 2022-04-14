Минниханов: «Важно, чтобы санкции раньше 5 лет не сняли, иначе мы найдем легкие пути»

Проект «Иннополис» должен стать площадкой для решения задач федерального масштаба в части разработки IT-решений для авиационной и автомобильной отраслей. В этом плане санкции западных стран только на пользу России. Такое мнение выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«В текущих условиях внимание к IT-отрасли значительно усилилось, появились новые формы поддержки. Понятно, что мы жили иллюзиями и увидели свои слабые места. Но и в этом есть плюсы. Я всегда говорю: важно, чтобы эти санкции раньше 5 лет не сняли, иначе мы опять найдем легкие пути. Мы видим, что в части программных продуктов для авиационной и автомобильной отрасли нам многое нужно будем изменить», — сказал руководитель республики на совещании по совместным проектам Татарстана и корпорации ВЭБ.РФ, которое прошло в Иннополисе.

Президент РТ напомнил, что в Татарстане уделяют большое внимание развитию сферы IT.

«В республике в этой отрасли насчитывается свыше 3 тыс. компаний, более 40 тыс. специалистов. Центральную роль здесь играет наша проект „Иннополис“. Мы рассчитываем, что это не республиканская площадка, а мощный федеральный IT-центр, который будет решать задачи в масштабах страны. Здесь работают 323 компании. Мы видим и высокий оборот, и количество проживающих. Университет Иннополис имеет большую перспективу, здесь учатся около 900 студентов из 44 стран, и нам нужно расширяться», — поделился мнением Минниханов.

Руководитель республики отметил, что для дальнейшего развития в Иннополисе необходимо строить объекты социальной инфраструктуры.

«Мы со своей стороны тоже видим узкие места — расширяем очистные сооружения, по электрике и газу пока проблем нет. Но нам нужно строить жилье, самое главное — это люди», — подчеркнул Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что корпорация ВЭБ.РФ является стратегическим партнером для республики, она финансирует проекты крупных предприятий, а также строительство инфраструктурных объектов.