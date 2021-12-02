Минниханов: Важно, что задачи на «Цифровом прорыве» направлены на улучшение жизни граждан

Особая ценность конкурса «Цифровой прорыв 2021», финал которого стартовал сегодня в Иннополисе, заключается в том, что задачи для участников не выдуманы, а реальны и направлены на улучшение жизни граждан. Таким мнением в приветственном письме, которое зачитал заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, поделился Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Символично, что центральный IT-хаб финала соревнований в сфере цифровой экономики разместился именно в Иннополисе, самом молодом и высокотехнологичном городе нашей страны. Для нас очень важно, что столь масштабное мероприятие состоится в Татарстане, который занимает лидирующее место среди регионов России по цифровой зрелости», — заметил руководитель республики.

Минниханов напомнил, что во время проведения финала первого конкурса «Цифровой прорыв» в 2019 году в Иннополисе оказался установлен мировой рекорд по количеству людей, одновременно участвующих в хакатоне.

Татарстан представил свои проекты, над которыми предстоит поработать участникам. Среди них, например, сервисы: определяющий мусор на дорогах, заполненность мусорных баков, проводящие анализ камер видеонаблюдения на проезжей части.