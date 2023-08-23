Минниханов в Заинске поздравил ветерана Леонида Мачтакова со столетием

Участник Великой Отечественной войны, ветеран труда Леонид Мачтаков 18 августа отметил свой столетний юбилей. С этим событием его поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов, который сегодня находится в командировке в Заинске.

«Участник войны, ветеран труда, один из первостроителей Заинской ГРЭС – гордость не только района, а всей республики. Сәламәтлек сезгә, Леонид Яковлевич!» – написал Минниханов в своем телеграм-канале, сопроводив пост фотографией с ветераном.

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Напомним, Мачтаков Леонид Яковлевич родился 18 августа 1923 года в деревне Перцовка Заинского района ТАССР. В 1942 году ушел на фронт, участвовал в обороне Москвы, Сталинградском контрнаступлении, а также битве на Курской дуге.

Трудовую деятельность начал в 1956 году на Заинской ГРЭС в качестве инженера. В 1962 году стал начальником отдела капитального строительства, затем – замдиректора по капитальному строительству на Нижнекамскую ТЭЦ.

В 1983 году после выхода на пенсию вновь вернулся на Заинскую ГРЭС инженером отдела капитального строительства. Всего на Заинской ГРЭС проработал более 37 лет.

Во время строительства и начала эксплуатации Заинской ГРЭС обеспечивал качественное ведение строительно-монтажных работ и их приемку под монтаж оборудования, участвовал в пуске всех энергетических блоков. Проявил себя как добросовестный и ответственный сотрудник.

Под руководством Мачтакова в сжатые сроки построили многие социальные объекты в Заинске. При этом он уделил много времени и благоустройству, озеленению города. К примеру, именно по его инициативе в Заинске высадили 12 тысяч лип и 20 тысяч кустарников. В итоге город стал лауреатом диплома третьей степени «За озеленение и благоустройство» во Всероссийском конкурсе малых городов.

Леонид Мачтаков на протяжении многих лет он остается активным участником общественной жизни города, является зампредом Совета ветеранов Заинской ГРЭС. Воспитывает двоих сыновей, пятерых внуков. Проживает вместе со средним сыном Мачтаковым Яковом Леонидовичем и снохой Галиной Александровной.

Ветеран награжден орденом «Отечественной войны II cтепени», медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», имеет семь грамот от Верховного главнокомандующего И.В. Сталина.

В 2020 году к Мачтакову в гости приезжали Минниханов и министр энергетики РФ Александр Новак. Тогда ветерану вручили медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» и медаль I степени Министерства энергетики Российской Федерации.