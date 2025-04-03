Минниханов в Худжанде поучаствовал в деловом форуме «Татарстан - Таджикистан»

Я здесь впервые и впечатлен вашим прекрасным регионом с богатой историей и культурой, а также большим инвестиционным потенциалом. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на деловом форуме «Татарстан - Таджикистан», который прошел в городе Худжанд.

Он напомнил, что до этой встречи уже договорился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном об организации данного мероприятия с участием деловых кругов. Он уточнил, что Президент Таджикистана сам определил, что регионом, подходящим для взаимодействия и деловых отношений, должна стать именно Согдийская область.

«Я здесь впервые и впечатлен вашим прекрасным регионом с богатой историей и культурой, а также большим инвестиционным потенциалом. Худжанд – один из древнейших городов и жемчужин Центральной Азии», - охарактеризовал Раис Татарстана Согдийскую область и, пользуясь случаем, поздравил всех с праздниками Ураза-байрам и Навруз.

В Татарстане, по его словам, высоко ценят взаимодействие между двумя республиками в рамках российско-таджикистанских отношений.

«Сегодня, в условиях турбулентного мира и перестраивания всей системы международных отношений, партнерство наших стран приобретает особую ценность и актуальность. Постоянный диалог руководителей наших стран и взаимные визиты создают прекрасные условия и возможности для работы на межрегиональном уровне», - отметил Раис РТ.

Он добавил, что Татарстан является одним из ведущих и промышленно развитых регионов России, а также выразил надежду, что сегодняшний деловой форум поможет развить и расширить взаимовыгодные дружеские связи между регионами и в целом укрепить сотрудничество между Россией и Таджикистаном.

Также Минниханов пригласил делегацию Согдийской области в Казань на очередной XVI Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет 13-18 мая 2025 года.

Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода в рамках форума сообщил, что рост валового регионального продукта в области обеспечен за счет роста объемов производства и услуг во всех отраслях. По его словам, ВРП имеет темп роста ежегодно 8-9%.

«Мы гордимся нашими достижениями, - сказал он. – Особенно в таких стратегических отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, туризм».

Ахмадзода добавил, что сотрудничество Согдийской области с регионами России будет играет важную роль. Он подчеркнул, что Согдийская область обладает огромным потенциалом – как в промышленной, так и в аграрной сферах. Это горнорудная и горнодобывающая промышленность, энергетика, металлургия, машиностроение, пищевая и легкая промышленность, отметил докладчик и напомнил, что сегодня в области функционирует более 1400 промышленных предприятий. Ежегодный объем промышленной продукции растет не менее чем на 15-20%.

«Стратегическим направлением является развитие высокотехнологических отраслей, - сказал Ахмадзода. – Это открывает новые горизонты для создания новых производств и внедрения современных технологий».

Он отметил, что власти области готовы обмениваться с Татарстаном опытом в сфере модернизации промышленного сектора и закупки новых материалов и технологий.

Кроме того, отметил Ахмадзода, Согдийская область обладает всеми ресурсами для развития текстильной промышленности, производит продукцию из натуральных материалов, включая шерсть и хлопок.

«Видим большой потенциал для сотрудничества в сфере легкой промышленности», - подчеркнул он.

Социально-экономический потенциал Татарстана представил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров. Далее был презентован потенциал Согдийской области, состоялось обсуждение возможностей промышленного, инвестиционного и делового сотрудничества, определены ключевые направления и приоритетные задачи. Форум завершился адресными переговорами между представителями промышленных предприятий и заинтересованных в сотрудничестве сторон.

Потом Минниханов ответил на вопросы представителей СМИ. Он сообщил, что достигнута договоренность о визите таджикистанских коллег в Татарстан – в мае текущего года.

«Мы договорились о взаимных визитах, - сказал он. – В мае будет визит в нашу республику, в июне в Согдинской области пройдет форум, и запланирован визит сюда. Мы определили приоритетные направления, которые будут интересны. Россия – огромная страна, и таджикскому бизнесу будет интересен этот рынок, а Татарстан может стать точкой входа. Все эти вопросы мы обсудили сегодня, и в ближайшее время подпишем соглашение между Татарстаном и Согдинской областью, разработаем «дорожную карту». Думаю, что уже скоро будут результаты. Мы видим, что ваша страна – открытая, динамично развивается, и мы видим, как она меняется. Все это служит благоприятной почвой для нашего дальнейшего сотрудничества». «Направлений много, - сказал он. – Будем работать».