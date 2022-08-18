Минниханов обсудит уборку урожая с тружениками села в Высокогорском и Кукморском районах

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Кукморский и Высокогорский районы республики, где обсудит с местными жителями ход уборочной кампании и вопросы развития сельского хозяйства. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила, что руководитель республики традиционного держит на контроле вопросы сельского хозяйства. Особенно актуальной эта тематика становится во время двух сезонов – ежегодной посевной и уборочной кампаний.

«Сейчас, в рамках уборочной кампании, он встречается с механизаторами всех районов, в которых бывает. Сегодня у него запланированы визиты в два района – Высокогорский и Кукморский», – пояснила Галимова.

По ее словам, одной из тем для обсуждения будет сбор зерновых и картофеля в текущем году.

«Традиционно на этих встречах обсуждается нынешняя ситуация с точки зрения уборки: какие есть вопросы, достаточно ли техники, топлива и другие», – отметила Лилия Галимова.

Кроме того, Президент РТ также посетит ряд местных социальных объектов.

