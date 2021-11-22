Минниханов: «В вопросах оплаты счетов за мусор один подход должен быть для всех»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями в Набережных Челнах попросил УФАС России по РТ и прокуратуру РТ проанализировать проблему оборота твердых коммунальных отходов, а Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ подготовить обращение в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина об урегулировании существующих на сегодня законодательных пробелов.

«Нам надо собрать представителей малого бизнеса, регоператоров, Минстрой РТ и обсудить, что нужно сделать. Если нужно, я обращусь в адрес Председателя Правительства, если нужно какое-то нормативное решение изменить. Я думаю, в рамках заключения договоров можно выбрать тот или иной вариант. Или гибче сделать нормативную базу. Вам месяц времени, в течение месяца мне доложите. Один подход должен быть для всех», — сказал Рустам Минниханов.

Кроме того, руководитель республики поручил при проведении работ по корректировке нормативов накопления ТКО от объектов различных категорий максимально учесть интересы малого и среднего бизнеса и совместно с главами муниципальных районов и городских округов республики проработать целесообразность расширения перечня образователей отходов.

Проблему счетов за мусор, который фактически не вывозился, подняла руководитель Центра раннего плавания для грудничков «Буль-Буль» Вероника Красильникова.

«В 2020 году возникли разногласия региональным оператором по обращению с ТКО, ООО „Гринта“, по вопросу оплаты фактически не оказанных нам услуг. Также мы в течение года не могли с ними связаться, чтобы они начали вывозить у нас мусор. Фактически его у нас никто не вывозил, из-за этого к нам были претензии нашего Роспотребнадзора, нам сделали предупреждение, мы своими силами вывезли мусор. Несмотря на это, нам производились начисления. Мы не одни оказались в такой ситуации», — рассказала Красильникова.

Она отметила, что при работе с регоператорами у предпринимателей возникают разногласия по порядку начисления оплаты за вывоз ТКО. Дело в том, что в большинстве договоров начисление платы производится по нормативу, а не по фактическому объему образованных ТКО.

«Ситуация ухудшается тем, что зачастую у предпринимателей нет своей площадки ТКО, отходы складируются в общих контейнерах, в которых нет возможности раздельного учета отходов. Эта проблема затрагивает десятки тысяч предпринимателей республики. Нам известно, что с рядом компаний регоператор заключил договоры на условиях расчета объема оказанных услуг по количеству установленных контейнеров, а не по нормативу накопления ТКО», — пояснила спикер.

В свою очередь бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев сообщил, что примерно каждое десятое обращение, поступающее на горячую линию уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, касается оплаты за услугу вывоза мусора и непредоставление этой услуги.

Он пояснил, что в действующих Правилах коммерческого учета ТКО используется формулировка «количество и объем контейнеров, установленных на контейнерной площадке», исходя из которых и осуществляется начисление платы. При этом не учитывается объем фактически вывезенного мусора в период нерабочих недель, на что обращают внимание предприниматели.

«Озвученное Рустамом Нургалиевичем предложение о внесении поправки в постановление Правительства РФ „Об утверждении Правил обращения с твердыми коммунальными отходами“ в части замены терминов „установленных“ на „вывезенных“ контейнеров было поддержано предпринимательским сообществом в ходе организованных нами круглых столов. По нашему общему мнению, это позволило бы корректно использовать способ коммерческого учета, исходя из количества и объема контейнеров на контейнерных площадках с учетом факта вывоза погруженных контейнеров в мусоровоз», — пояснил по итогам встречи бизнес-омбудсмен РТ.

Абдулганиев напомнил, что с января 2021 года Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан организовал работу по проведению замеров твердых коммунальных отходов с целью корректировки действующих нормативов накопления ТКО. Работы проводятся в Казани, Набережных Челнах, Арском и Мамадышском муниципальных районах. По итогам проведения замеров в течение четырех сезонов будут определены нормативы накопления ТКО в отношении категорий объектов, по которым имеются нарекания со стороны бизнеса или в отношении которых отсутствуют нормативы.

«Проводимая властями Татарстана в тесном контакте с предпринимателями работа нацелена на установление прозрачных и справедливых для бизнеса правил оборота ТКО», — подчеркнул Фарид Абдулганиев.